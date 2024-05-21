Владимирцам рассказали о Иоанне Богослове - покровителе авторов, редакторов и издателей
21 мая...
Владимирцам рассказали о Иоанне Богослове - покровителе авторов, редакторов и издателей
21 мая 2024 года православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святой является одним из трёх писателей, которых именуют «Богословами». И поэтому, он, как самый именитый из них, считается покровителем тех, кто изучает Христианское Богословие, а также покровителем авторов, редакторов и издателей.
Год рождения Иоанна неизвестен, а вот умер он в 101 году до нашей эры. Он был возлюбленным учеником Христа и автором «Откровений Иоанна Богослова».
Святой присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе.
Кроме того, он написал в Ефесе Евангелие. Он призывал всех христиан любить Господа и друг друга, и этим исполнить заповеди Христовы. В трех Посланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится о значении любви к Богу и ближним.
Его жизнью и деятельностью восхищались все, кто имел какое-либо отношение к книгам и книгоиздательству. Кроме писателей, редакторов, издателей, книгопечатников своим покровителем его считают книгопродавцы и работники бумажной промышленности.
Фото: Православный церковный календарь