Утром +20, днем град. Так выглядит 21 мая во Владимирской области. Тучи появились к 2 часам дня, а потом резко начался ливень. Но кое-где был и град. Снимки тающихся градинок в редакцию прислал

Утром +20, днем град. Так выглядит 21 мая во Владимирской области. Тучи появились к 2 часам дня, а потом резко начался ливень. Но кое-где был и град. Снимки тающихся градинок в редакцию прислал журналист из Юрьев-Польского Сергей Трубкин. В мэрии предупреждали о предстоящей погоде. С 12 часов и до конца дня во Владимире ожидается гроза