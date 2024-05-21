Владимирские спасатели отправили коллегам в Белгородскую область специализированную гусеничную...

Владимирские спасатели отправили коллегам в Белгородскую область специализированную гусеничную пожарную машинуТехника предназначена для тушения пожаров в зонах особого риска и передана в бессрочное пользование.Машину на базе легкобронированного многоцелевого транспортёра можно использовать для доставки личного состава к месту ЧП по труднопроходимым местам, для патрулирования территорий, для тушения лесных и торфяных пожаров, для подачи запаса воды.Резервуар вмещает три с половиной тысячи литров, а брандспойт бьет на 60 метров. Машина может двигаться с экипажем из семи человек или без него, управляясь дистанционно.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Данная техника будет выполнять задачи, связанные с защитой личного состава в различных условиях, когда нужно ликвидировать ситуации, связанные с пожарами, ЧС и данное специализированное транспортное средство направлено на усиление безопасности наших сотрудников.