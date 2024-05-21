Владимирские спортсмены приняли участие в «Открытом Кубке страны» по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в Подмосковье. Лидером по количеству наград в команде Владимирской области

Владимирские спортсмены приняли участие в «Открытом Кубке страны» по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в Подмосковье. Лидером по количеству наград в команде Владимирской области стал Егор Пелевин. Он завоевал 4 медали. Золотую из них он взял совместно с Дианой Старцевой в соревнованиях пар в стрельбе из пневматической винтовки среди юниоров до 21 года. Получили медали и