Владимирские студенты помогают в озеленении города. 20 мая было заключено соглашение между «Владимирским аграрным колледжем» и новой муниципальной организацией «Зеленый город». Студенты

Владимирские студенты помогают в озеленении города. 20 мая было заключено соглашение между «Владимирским аграрным колледжем» и новой муниципальной организацией «Зеленый город». Студенты будут работать на всех зеленых пространствах Владимира. Они отмечают, что озеленение города всегда радует глаз. В парке «Липки» возле Соборной площади уже начались работы. Учащиеся колледжа будут принимать участие как в посадке и