61-летний водитель автобуса «Волгобас» 24-ого маршрута влетел в «Хендай» на улице Горького у дома №34. Иномарка была впереди и собиралась развернуться, рассказали в пресс-службе ГИБДД, ДТП

61-летний водитель автобуса «Волгобас» 24-ого маршрута влетел в «Хендай» на улице Горького у дома №34. Иномарка была впереди и собиралась развернуться, рассказали в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло 21 мая в 14:40. Никто, к счастью, не пострадал. На водителя автобуса составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на