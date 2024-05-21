Во Владимире продолжается покос травы на муниципальных территориях. С этого года их выполняет муниципальный «Центр управления городскими дорогами», сообщается на сайте мэрии. Раньше за это

Во Владимире продолжается покос травы на муниципальных территориях. С этого года их выполняет муниципальный «Центр управления городскими дорогами», сообщается на сайте мэрии. Раньше за это отвечало МКУ “Благоустройство”. Сейчас в ведении ЦУГД – покос травы на 152 городских улицах общей площадью около 120 гектаров, в два раза меньше суммарная площадь в парках, скверах и других