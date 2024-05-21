Во Владимире собственников гаражей предупреждают о сносе На земельном участке по улице Ерофеевский...

Во Владимире собственников гаражей предупреждают о сносеНа земельном участке по улице Ерофеевский Спуск дом №3, незаконно установлены гаражи с номерами: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.Отметим, что территория является муниципальной собственностью.«Администрация Октябрьского района обращается к собственникам указанных металлических объектов с требованием об освобождении земельного участка своими силами в течение 30 дней с даты публикации данного сообщения», - сообщили в мэрии Владимира.Для получения дополнительной информации можно обратиться в администрацию Октябрьского района по адресу: улица Большая Московская, дом 44, кабинет №23.Телефон: 45-16-14.Фото: пресс-служба администрации Владимира