Во Владимире задержали и выслали из России 27 нелегальных мигрантов В пресс-службе Управления...

Во Владимире задержали и выслали из России 27 нелегальных мигрантовВ пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области сообщили об административном выдворении 27 иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ.В числе «нелегалов» были граждане Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Иностранцы приехали в Россию без соответствующих документов и проживали на территории 33 региона.Отметим, что всего с начала 2024 года судебными приставами Владимирской области доставлено до пункта пропуска через границу 453 иностранных гражданина.Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области