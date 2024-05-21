На минувшей неделе к медикам Владимирской области обратились 125 человек, пострадавших от нападения клещей

На минувшей неделе к медикам Владимирской области обратились 125 человек, пострадавших от нападения клещей. В том числе опасные насекомые присосались к 31 ребёнку. Об этом рассказала Управления Роспотребнадзора по региону.Снятых с людей паразитов отправили на лабораторные исследования. У 5 клещей был выявлен иксодовый клещевой боррелиоз. Ещё в трёх случаях – гранулоцитарный анаплазмоз человека.