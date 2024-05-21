Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Во Владимирской области нашли ответственного за поджоги машин украинца. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.Злоумышленником оказался мужчина 1994 года рождения. По версии следствия, он склонял людей к противоправным действиям через мессенджеры с целью запугивания населения и «дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ».В отношении организатора возбуждено уголовное дело по 205-й статье (содействие террористической деятельности). Загвоздка в том, что фигурант находится на территории Украины.