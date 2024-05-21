Зловещую черную змею встретил охотничий инспектор в лесу Вязниковского района. Гадюку можно узнать по относительно короткому толстому телу, голове треугольной формы и вертикальным

Зловещую черную змею встретил охотничий инспектор в лесу Вязниковского района. Гадюку можно узнать по относительно короткому толстому телу, голове треугольной формы и вертикальным зрачкам. Чаще всего гадюки черные, но могут быть и бурыми и светло-серыми. Эти змеи очень любят теплую погоду, предупредили в Госохотинспекции. Сама по себе гадюка обыкновенная не агрессивная змея. Увидев человека, она