Во Владимирской области прошел первый Всероссийский чемпионат по ментальной арифметике «Золотое...

Во Владимирской области прошел первый Всероссийский чемпионат по ментальной арифметике «Золотое кольцо России»Во Владимирской области при поддержке Правительства прошел первый Всероссийский чемпионат по ментальной арифметике «Золотое кольцо России».Светлана Болтунова, министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Говоря о математике, мы говорим о повышении интереса к инженерно-техническим специальностям. А это математика, физика, химия.В областном дворце культуры встретились 180 ребят со всей России от 4 до 18 лет. Наш регион представляли команды из Владимира, Коврова, Мурома и Петушков. Все они тренировались в центре "Спринт". Его ученики становились победителями уже на шести мировых чемпионатах.На последнем, в индийском Мумбаи, наши земляки взяли сразу пять первых мест. Малыши при решении сложных математических задач используют специальные счёты, более взрослые ребята считают в уме.Егор Степанов, участник всероссийского чемпионата по ментальной арифметике, г.Ковров:- В Москве я занимал первые места, в Санкт-Петербурге. В Индии стал чемпионом в своей категории, В Тайланде вторым.Наталья Конина, тренер детского развивающего центра "Спринт", г.Ковров:- Интеллектуальная элита - сейчас эта задача стоит перед нами. И формирование интеллектуальной элиты во многом начинается со школы.