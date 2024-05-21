Во Владимирской области состоялся первый футбольный турнир на кубок Владкона Это крупнейшее...

Во Владимирской области состоялся первый футбольный турнир на кубок "Владкона"Это крупнейшее предприятие региона по производству консервов. Подробности - далее.Полина Лаптева, корреспондент:- На стадионе в Лакинске в самом разгаре матч. Это первый турнир Кубок "Владкона" по футболу. Любительский чемпионат объединяет 8 команд из региона.В открытом турнире по футболу за призовые места борются спортсмены из Лакинска, Владимира, Собинки, Петушков - более более 120-ти человек. В их числе сотрудники предприятия по консервации продукции "Владкон" и их партнеры. Минь Дао Нгуен - игрок вьетнамской команды.Минь Дао Нгуен, игрок команды "FC Neptune":- Когда у нас есть в компании свободное время, мы тоже занимаемся спортом, чтобы укрепить свое здоровье.Игрока команды Владкон пришла поддержать его семья.Фуркад Чариев, игрок команды "Владкон":- Для нас это праздник. Все дружно. Все радостные. Играем в футбол.Футболисты говорят: атмосфера игры и поддержка болельщиков заряжают.Илья Шевяков, игрок команды "Soft":- Классная организация, классная погода. Сейчас матч за 1 место будет. Соперник достаточно надежный, сильный. Все решится в игре.Финальный матч по итогам серии пенальти выиграла команда "Владкона". Второе и третье места разделили команды "Soft" из Владимира и "Темп" из Костерево.Все участники соревнований награждены памятными призами - грамотами, кубками, медалями, а также инновационной продукцией производства "Владкон".Валерий Соболев, директор по развитию компании "Владкон":- Развивать завод, предприятие, больше акцентировать внимание на персонал, на работников. Без людей мы никуда не денемся, и производство не будет развиваться.По словам организаторов - главное - это люди и развитие на производстве культуры непрерывных улучшений. Следующие соревнования пройдут летом. Владкон приглашает всех желающих.Полина Лаптева, Андрей Беляков "Вести-Владимир".