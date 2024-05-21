Во Владимирской области задержали гражданина Украины, организовавшего поджоги автомобилей УФСБ по...

Во Владимирской области задержали гражданина Украины, организовавшего поджоги автомобилейУФСБ по Владимирской области во взаимодействии с УМВД выявили противоправную деятельность гражданина Украины 1994 года рождения.В августе 2023 года посредством мессенджера в интернете он склонил ряд лиц к поджогам автомобилей. Злоумышленник делал это с целью запугивания населения. Таким способом он пытался воздействовать на принятие властей решений о целесообразности СВО.Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех владимирцев, согласившихся за денежное вознаграждение осуществить поджоги автомобилей по заданию указанного фигуранта.«В отношении каждого из них в ноябре 2023г. СО УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч.2 ст.205 УК РФ. В отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205.1 УК России», - рассказали в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Управление ФСБ России по Владимирской области предостерегает жителей региона от общения с подстрекателями, просит игнорировать их предложения к совершению различных противоправных действий, не реагировать на угрозы. Обо всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений