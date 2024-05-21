Во Владимирской области задержали украинского подстрекателя, который уговорил 4-х людей пожечь автомобили за деньги. Об этом сообщили в региональном ФСБ. Поймать поджигателей и их 30-летнего

Во Владимирской области задержали украинского подстрекателя, который уговорил 4-х людей пожечь автомобили за деньги. Об этом сообщили в региональном ФСБ. Поймать поджигателей и их 30-летнего украинского куратора удалось в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые силовики проводили совместно с сотрудниками областного МВД. Задержанный успел уговорить через соцсети сразу 4-х жителей Владимирской области поджечь автомобили за денежное вознаграждение.