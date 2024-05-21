Водитель грузовика оказался «заблокирован» в машине в результате страшной аварии В пресс-службе...

Водитель грузовика оказался «заблокирован» в машине в результате страшной аварииВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о ДТП в Вязниковском районе на ФАД М-7, на 289 километре.В результате аварии произошло столкновение двух автомобилей. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 4 единицы техники, в том числе - от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.Информации о погибших нет. Подробности происшествия выясняются.Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области