Юлия Вишнякова, владимирский амбассадор Таврида-арт рассказала, какие возможности дает...

Юлия Вишнякова, владимирский амбассадор "Таврида-арт" рассказала, какие возможности дает фестивальФестиваль "Таврида-Арт" в Крыму пройдет в этом году 26-28 июля.Он соберет творческую молодежь со всей страны, лучших музыкантов, лекторов, политиков, ученых в Капсельской бухте.Регистрация на фестиваль уже началась.Какие возможности дает фестиваль "Таврида-арт", "Вестям" рассказала Юлия Вишнякова, владимирский амбассадор фестиваля.