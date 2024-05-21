Информация следует из документации с сайта учебного заведения.

За прошлый год ректор Владимирского государственного университета заработал 4,6 миллиона рублей. Информация следует из документации с сайта учебного заведения.Кроме того, были раскрыты доходы главных бухгалтеров вуза, руководителей и их заместителей. Алексей Панфилов, например, проректор по образовательной деятельности, в месяц получает 257 тысяч рублей, а главный бухгалтер Вера Гаврилова – 247 тысяч.Доход Анзора Саралидзе за два года вырос на 84 тысяч в месяц. В 2021 году он получал порядка 299 тысяч рублей, в прошлом – 383 тысячи.