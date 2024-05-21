Жители города Радужный отпраздновали 52-й день города Вновь подтвердив статус одного из самых...

Жители города Радужный отпраздновали 52-й день городаВновь подтвердив статус одного из самых спортивных городов региона. Подробнее Федор Лалакин.В таком полутанцевальном ритме проходят разминки перед ЗаБегом. Сообщество любителей кардио-прогулок начиналось с двух человек, сегодня в группе уже больше восьмидесяти участников. Дистанция - 5 километров. Главная идея в объединении людей. Некоторые "на бегу" встретили свою вторую половинку.Анастасия Ионова, организатор сообщества "ЗаБег" г.Радужный:- Каждую субботу в любое время года, в любую погоду, мы собираемся здесь, без разницы, сколько человек придет это может быть там 2 человека, может быть там 41 вот у нас сама массовая пятерка была 41 человек.В честь дня города соревнования прошли и в бильярдном клубе "Пирамида". В традиционном любительском турнире приняли участие как и спортсмены самого клуба, так и другие любители бильярда всех возрастов. Порядка двадцати человек.Илья Богатырев, руководитель клубного формирования "Пирамида":- Так, как любительский турнир, у нас тут сегодня такая смесь, то есть это и спортсмены, которые находятся в клубе и любители, то есть, которые приходят, обожают этот вид спорта отдают ему предпочтения, даже вот в день города они находятся внутри, здесь с нами, вот то есть у нас чисто такой сбор участников любителей, которые круто хотят провести время и отдохнуть душой.Можно сказать, что день города в Радужном прошел в спортивном режиме. Свои соревнования провели и любители настольного тенниса. Профессионалов тут нет, все играют в удовольствие, собираются после работы и в выходные.Александр Лимонов, теннисист-любитель:- Начали мы играть где то с 2005 года, если не ошибаюсь. Сначала было мало людей, затем начали подтягиваться. Благодарность большая руководству "Кристалла", за то, что разрешают бесплатно абсолютно несколько раз в неделю здесь играть.Жители Радужного активно занимаются спортом. Разных секций в городе столько, что каждый найдет себе что-то по душе.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести - Владимир"