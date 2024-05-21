Жителя Меленок 1970 года рождения признали виновным в ряде преступлений, в том числе в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Жителя Меленок 1970 года рождения признали виновным в ряде преступлений, в том числе в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл летом прошлого года в Меленках. Осуждённый жил у приятеля, где распивал спиртное вместе с хозяином и ещё одним знакомым. Во время застолья фигурант внезапно накинулся на гостя и несколько раз ударил его подлокотником от кресла.Хозяин попробовал остановить избиение, но в итоге сам получил множество ударов всё тем же подлокотником, а также руками и ногами. От полученных травм потерпевший умер в больнице.Суд приговорил жителя Меленок к 12 годам и 6 месяцам заключения в колонии особого режима.