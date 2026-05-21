Замучила мужика жизнь – на работе платят мало, жена по этой причине ушла, всё наперекосяк. И тут встречает он своего друга детства, а тот преуспевающий бизнесмен.
- Чё грустный?
- Да так мол и так.
- Давай я тебя на работу возьму.
Взял мужика на работу. Первый день даёт ему чек на 40 тысяч долларов: - Сходи через дорогу в банк принеси бабки.
Тот принёс, друг сразу же отсаливает ему половину: - За работу.
И так каждый день. Поднялся мужик, хату хорошую купил, машину. Но что-то снова загрустил. Его спрашивают: - Чё опять грустный?
- Да в банк то я один хожу, а бабки приходится на двоих делить.
еще анекдот!