Вопросы строительства дорог, развития здравоохранения, благоустройства и транспортной инфраструктуры — эти и многие другие темы обсудили во время большой пресс-конференции губернатора

Вопросы строительства дорог, развития здравоохранения, благоустройства и транспортной инфраструктуры — эти и многие другие темы обсудили во время большой пресс-конференции губернатора Александра Авдеева. Встреча с журналистами прошла 21 мая на площадке Владимирского областного академического театра драмы. Это уже восьмая пресс-конференция главы 33 региона в таком формате. На нее приехали журналисты со всей Владимирской области. Одна