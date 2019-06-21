Всего в регионе 29 выпускников получили максимальный балл за экзамен

Всего в регионе 29 выпускников получили максимальный балл за экзаменУ 11-классников закончилась волнительная пора сдачи экзаменов. Всего ЕГЭ в этом году сдавали около 5,6 тысяч выпускников Владимирской области.29 школьников получат сертификаты о сдаче ЕГЭ, к которых будет стоят оценка в 100 баллов по одному из экзаменов.100 баллов за ЕГЭ в этом году школьники 33-го региона получили по предметам: 15 — по русскому языку, 2 — по физике, 1 — по математике, 10 — по химии, 1 – по литературе.8 стобалльников области - владимирские школьники. Кроме того, все они – девушки.По русскому языку 100 баллов получили:Нина Мусина и Анна Ефимова (школа №8);Марина Макаркина (школа № 33);Елизавета Дергачева (школа № 2).100 баллов по химии получили:Алена Евдокимова (школа №2);Злата Силаева (гимназия №3);Дарья Куликова (школа № 25).100 баллов по литературе:Анна Крайнова (гимназия №3).