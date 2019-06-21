Знаменитый артист Максим Галкин оказался в центре скандала после дня рождения. Он отвесил комплимент роскошной Яне Кошкиной, и теперь народ всерьез переживает за его отношения с Аллой Пугачевой.

Знаменитый артист Максим Галкин оказался в центре скандала после дня рождения. Он отвесил комплимент роскошной Яне Кошкиной, и теперь народ всерьез переживает за его отношения с Аллой Пугачевой.Все началось с обычного поздравления в Instagram. Кошкина опубликовала обращение к Галкину в день его рождения. "Именно Максим первый поверил в меня и пригласил на съемки в свое шоу "МаксимМаксим", благодаря которому состоялось мое первое появление в эфире Первого канала", – заявила ведущая.Комментарий она сопроводила архивным снимком. Фотограф запечатлел, как она прижимается грудью к звездному коллеге.Галкин не смог оставить это обращение без ответа. "Спасибо, Яна! Ты и сейчас и тогда чрезвычайно хороша!" – буквально приласкал Кошкину он.Под сообщением Галкина тут же появились комментаторы, которые сочли такой флирт неуместным. "Ай-ай, все Алле расскажу", – написал один из пользователей. "Дружище, баб Алла яички тебе оторвет", – предупредил ведущего другой."Смотри, Аллка заревнует" – отметил подписчик.Народ всерьез забеспокоился за отношения . Остается только надеется, что комплимент не станет причиной раздора между возлюбленными.