Анфиса Чехова выложила в своей социальной сети Instagram новый пост. Она рассказала, какую проблему ей, наконец, удалось решить.

Анфиса Чехова выложила в своей социальной сети Instagram новый пост. Она рассказала, какую проблему ей, наконец, удалось решить.Звезда долгое время страдала от высыпаний на коже. У нее не было хорошего специалиста, который бы помог ей справиться с этим недугом.Недавно светская львица, наконец-то, нашла своего доктора. Ей оказалась Анна Карамова из клиники "Альянс красоты и здоровья". Чехова назвала ее первоклассным инъекционным косметологом. "Она владеет очень крутой техникой механической чистки кожи!", – радостно заявила Анфиса.Актриса открыла и главный девиз Карамовой. Звучит он так: "Прыщи важно не только выдавить, но и обеспечить коже такой уход, чтобы они дальше не возникали!".Также знаменитость отмечает, что доктор совсем не корыстная. Она всегда радуется выздоровлению пациентов. "Видно, что человек не наживаться на клиентах хочет, а искренне помочь", – восторгается телеведущая.Видимо Анну такое признание со стороны звезды искренне растрогало. "Благодарю за прекрасные слова, Анфиса!", – ответила доктор.Подписчицы в комментариях тоже выразили признательность Чеховой. "Спасибо, а то их трудно найти", "Ну, все. Теперь все к Ане!", "Анфиса нравится мне, всегда свои секреты раскрывает и не жадничает", – писали преданные поклонницы.