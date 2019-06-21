Эти птицы представляют огромную ценность у птицеводов, так как у них прекрасный генофонд
Слышала, что во Владимирской области вывели какую-то необычную породу гусей. В чем их особенность?
Владимирских глинистых гусей вывели на птицефабрике под названием «Пионер», находящейся во Владимирской области. Владимирские гуси имеют «глинистую» окраску перьев, именно из-за этого так назвали эту породу. Отбор для скрещивания происходил следующим образом: между холмогорской и тулузской породой отбирали по подходящей окраске оперения, высокой массе, выносливости, а также по хорошим качествам воспроизводства.
Чем же отличаются гуси владимирской породы? Во-первых, у них очень компактное, но в то же время плотное телосложение. Во-вторых, у них глинистая окраска перьев. Это основные отличия владимирских гусей. Грудь широкая, шея не очень длинная. На брюшке владимирские глинистые гуси имеют одну или две кожных складки.
Средняя масса самцов достигает 7,5-9 кг, а самок 6-7,2 кг. Яйценоскость гусынь в среднем за год -35-45 яиц. Яйца довольно крупные, их вес составляет 190-200 грамм. Вывод молодняка из яиц не очень большой, всего 50-55%, однако выживаемость на высоте и может достигать 100%.
Примечательно, что от гусынь владимирской породы в первый год можно получить достаточно много яиц. Владимирские гусыни — прекрасные наседки.
Владимирские глинистые гуси относятся к достаточно выносливым и неприхотливым породам, к тому же ещё и продуктивным. Они дают очень качественный пух и мясо замечательного качества.
Владимирские гуси представляют огромную ценность у птицеводов, так как у них прекрасный генофонд. Сейчас этот генофонд используется для выведения новых пород гусей.