Эти птицы представляют огромную ценность у птицеводов, так как у них прекрасный генофонд

Слышала, что во Владимирской области вывели какую-то необычную породу гусей. В чем их особенность?Владимирских глинистых гусей вывели на птицефабрике под названием «Пионер», находящейся во Владимирской области. Владимирские гуси имеют «глинистую» окраску перьев, именно из-за этого так назвали эту породу. Отбор для скрещивания происходил следующим образом: между холмогорской и тулузской породой отбирали по подходящей окраске оперения, высокой массе, выносливости, а также по хорошим качествам воспроизводства.Чем же отличаются гуси владимирской породы? Во-первых, у них очень компактное, но в то же время плотное телосложение. Во-вторых, у них глинистая окраска перьев. Это основные отличия владимирских гусей. Грудь широкая, шея не очень длинная. На брюшке владимирские глинистые гуси имеют одну или две кожных складки.Средняя масса самцов достигает 7,5-9 кг, а самок 6-7,2 кг. Яйценоскость гусынь в среднем за год -35-45 яиц. Яйца довольно крупные, их вес составляет 190-200 грамм. Вывод молодняка из яиц не очень большой, всего 50-55%, однако выживаемость на высоте и может достигать 100%.Примечательно, что от гусынь владимирской породы в первый год можно получить достаточно много яиц. Владимирские гусыни — прекрасные наседки.Владимирские глинистые гуси относятся к достаточно выносливым и неприхотливым породам, к тому же ещё и продуктивным. Они дают очень качественный пух и мясо замечательного качества.Владимирские гуси представляют огромную ценность у птицеводов, так как у них прекрасный генофонд. Сейчас этот генофонд используется для выведения новых пород гусей.