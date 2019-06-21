Жители поселка Мирный несколько лет пытались добиться решения проблемы с электричеством

Жители поселка Мирный несколько лет пытались добиться решения проблемы с электричествомПрокуратура Киржачского района провела проверку по обращению одного из жителей посёлка Мирный по вопросу бесперебойной подачи электроснабжения в его дом.С подобными жалобами в администрацию муниципального образования Першинское несколько лет подряд обращались и другие жители этого посёлка. Однако администрация, признавая наличие проблемы, ссылалась на отсутствие в бюджете финансовых возможностей.Прокурор района оказался не согласен с уважительностью причин бездействия и внёс в адрес главы администрации муниципального образования представление. В итоге в посёлке перераспределили и подключили электричество к более мощной фазе, теперь в Мирном налажено безопасное и бесперебойное электроснабжение.И.о. заместителя главы муниципального образования Першинское привлекли к дисциплинарной ответственности.