Российский теннисист, 13-я ракетка мира Даниил Медведев во втором круге турнира в Лондоне в трех сетах за два часа 16 минут обыграл представителя Франции Люка Пуи со счетом 7:6 (11:9), 6:7, 6:4.

Российский теннисист, 13-я ракетка мира Даниил Медведев во втором круге турнира в Лондоне в трех сетах за два часа 16 минут обыграл представителя Франции Люка Пуи со счетом 7:6 (11:9), 6:7, 6:4.Россиянин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Пуи, занимающего 29-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из трех.Таким образом, Медведев вышел четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять аргентинец Диего Шварцман (23), обыгравший в 1/8 финала хорвата Марина Чилича (15) – 6:4, 6:4.