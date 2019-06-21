Долгожданное событие все ближе: строители завершают сооружение железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Но россиян призывают не расслабляться. Радость от полноценного запуска Крымского моста может быть омрачена действиями Украины и Запада.

Долгожданное событие все ближе: строители завершают сооружение железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Но россиян призывают не расслабляться. Радость от полноценного запуска Крымского моста может быть омрачена действиями Украины и Запада.Первый пассажирский состав по переправе придет на полуостровиз Москвы, сообщил генеральный директор "Крымской железной дороги"Алексей Гладилин. Ожидается, что железнодорожное движение по Крымскому мостубудет запущено 9-10 декабря.По словам Гладилина, первый состав будет ходить по маршрутуМосква-Симферополь. Работы по строительству железнодорожных подходов кКрымскому мосту со стороны Керчи идут по графику, сообщил чиновник.Помимо Москвы, попасть в Крым на поезде можно будет изКисловодска, Санкт-Петербурга, Мурманска и Екатеринбурга. Железнодорожникизапланировали маршруты из Москвы и северной столицы в Симферополь, Севастополь,Феодосию и Евпаторию и обратно. Симферополь станет конечной точкой маршрута идля поездов из Мурманска и Екатеринбурга.Впрочем, россиян призывают не радоваться раньше времени. Помнению пользователей Сети, Украина и Запад могут устроить провокации напереправе. "Железная дорога по откроется 9-10 декабря.Тревожно. Зная, какие отморозки сидят в Киеве и Вашингтоне, можно ожидать любыхопасных провокаций и диверсий", – пишет пользователь Twitter КонстантинСимонов.При этом в экспертном сообществе мнения по поводу железнойдороги через Керченский пролив разделились. Российский ученый-гидролог ЮрийМедовар уверяет, что запускать поезда по Крымскому мосту нельзя. Дескать,конструкции переправы не выдержат многотонного веса составов.Украинцам такие заявления как бальзам на душу. Состроительством в Киеве по-прежнему не могут смириться. Послеоткрытия автомобильной части переправы в мае прошлого года горячие головыпризывали нанести по ней артиллерийский или авиационный удар.