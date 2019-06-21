Долгожданное событие все ближе: строители завершают сооружение железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Но россиян призывают не расслабляться. Радость от полноценного запуска Крымского моста может быть омрачена действиями Украины и Запада.
Долгожданное событие все ближе: строители завершают сооружение железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Но россиян призывают не расслабляться. Радость от полноценного запуска Крымского моста может быть омрачена действиями Украины и Запада.
Первый пассажирский состав по переправе придет на полуостров
из Москвы, сообщил генеральный директор "Крымской железной дороги"
Алексей Гладилин. Ожидается, что железнодорожное движение по Крымскому мосту
будет запущено 9-10 декабря.
По словам Гладилина, первый состав будет ходить по маршруту
Москва-Симферополь. Работы по строительству железнодорожных подходов к
Крымскому мосту со стороны Керчи идут по графику, сообщил чиновник.
Помимо Москвы, попасть в Крым на поезде можно будет из
Кисловодска, Санкт-Петербурга, Мурманска и Екатеринбурга. Железнодорожники
запланировали маршруты из Москвы и северной столицы в Симферополь, Севастополь,
Феодосию и Евпаторию и обратно. Симферополь станет конечной точкой маршрута и
для поездов из Мурманска и Екатеринбурга.
Впрочем, россиян призывают не радоваться раньше времени. По
мнению пользователей Сети, Украина и Запад могут устроить провокации на
переправе. "Железная дорога по откроется 9-10 декабря.
Тревожно. Зная, какие отморозки сидят в Киеве и Вашингтоне, можно ожидать любых
опасных провокаций и диверсий", – пишет пользователь Twitter Константин
Симонов.
При этом в экспертном сообществе мнения по поводу железной
дороги через Керченский пролив разделились. Российский ученый-гидролог Юрий
Медовар уверяет, что запускать поезда по Крымскому мосту нельзя. Дескать,
конструкции переправы не выдержат многотонного веса составов.
Украинцам такие заявления как бальзам на душу. Со
строительством в Киеве по-прежнему не могут смириться. После
открытия автомобильной части переправы в мае прошлого года горячие головы
призывали нанести по ней артиллерийский или авиационный удар.