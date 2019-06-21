Микелла Абрамова выложила новый пост на свое странице в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.

Микелла Абрамова выложила новый пост на свое странице в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.На видео дочь Алсу играет на фортепиано и поет песни известных зарубежных артисток: Ariana Grande, Billie Eilish, Adele. Девочка призналась, что это ее любимые исполнительницы. "Как думаете, чья музыка мне больше подходит?", – поинтересовалась победительница шоу "Голос.Дети".Поклонники в комментариях завалили юную певицу комплиментами."Ты такая классная! Всегда иди к своей цели и никогда не сдавайся!", "Дорогая, тебе идет все!", "Голос – мощь!", "Для меня она победитель!", – восторгались подписчики.На удивление, негативных комментариев практически нет, хотя после громкого скандала на шоу "Голос.Дети" девочку продолжали активно критиковать и бросать в ее адрес гневные высказывания. Видимо, публика, наконец, успокоилась и оставила дочь Алсу в покое."И кто скажет, что эта девочка не талантливая, явно лишь те, кто слеп или полон злости!", – утверждает фанатка.Напомним, на днях у маленькой исполнительницы состоялся дебют новой песни совместно с Максимом Ержаном. Трек называется "Эта любовь". Как писали ранее , во время съемок клипа на новый хит произошел несчастный случай.