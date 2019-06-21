В этом году внимание уделят не только центральным трассам, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, но и периферийные дороги в промзонах

В этом году внимание уделят не только центральным трассам, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, но и периферийные дороги в промзонахЗаместитель начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов рассказал, что в 2019 году во Владимире отремонтируют 17 крупных дорожных объектов.В этом году внимание уделят не только центральным трассам, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, но и периферийные дороги в промзонах - например, проезжую часть на улице Гастелло, где расположили немало объектов малого бизнеса.Подрядчики выполнят фрезеровку старого асфальта, устроят выравнивающий слой, подготовят колодцы и решётки ливневой канализации, установят бордюры, укрепят обочины щебнем или асфальтобетонной крошкой, а затем положат новый асфальт и нанесут дорожную разметку, которая должны выполнить с использованием современных полимерных материалов.Очень важно, что начиная с этого года гарантийный срок на дорожные работы увеличили до 6-ти лет. В течение всего срока гарантии подрядчики должны поддерживать асфальтобетонное покрытие в нормативном состоянии, а если потребуется ремонт - производить его за собственный счёт.