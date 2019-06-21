До конца лета единороссы запустят интерактивную карту, отражающую динамику роста цен на услуги ЖКХ в регионах. Активисты будут передавать данные на портал, а после обработки информацию направят в Минстрой и Федеральную антимонопольную службу России.

До конца лета единороссы запустят интерактивную карту, отражающую динамику роста цен на услуги ЖКХ в регионах. Активисты будут передавать данные на портал, а после обработки информацию направят в Минстрой и Федеральную антимонопольную службу России.Партия не допустит обмана потребителей, подчеркнул координаторпартпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя"Александр Козлов. На интерактивной карте будет обозначено, в каких регионах ина сколько повышаются цены на услуги ЖКХ.По его словам, партийцы будут выяснять причины каждого случая повышения стоимости. "Призываем активистов партпроекта"Единой России" "Школа грамотного потребителя" в регионах подробноинформировать наши региональные "школы" о ситуации с завышением, разбиратьсявместе с нами", – сказал единоросс.Тарифы ЖКХ не должны расти выше уровня инфляции, отметилпартиец. "Только в исключительных, обоснованных случаях при согласовании сПравительством предельные индексы могут вырасти", – сказал он.Козловпризвал местные власти объяснить людям, почему это делается, а такжепроинформировать, какие льготы и субсидии существуют на жилищно-коммунальныеуслуги и кто имеет возможность их получить.Координатор партийного проекта "ЕР" "Школаграмотного потребителя" напомнил, что с 1 июля тарифы повысятся на 2,4%. Вэтом году рост цен проходит в два этапа.По его словам, правительство утвердило постановление,которое нацелено на жесткий контроль за повышением тарифов. В свою очередьединороссы ежегодно проводят мониторинг роста цен услуг ЖКХ."Мы подключим наши общественные советы, нашихактивистов к этому процессу", – резюмировал Козлов.Напомним, в ходе традиционной прямой линии президентРоссии Владимир Путин отметил, что будет нацеливать правительство на должныйконтроль за ценами на ЖКУ. "Таких вопросов много, что они не уходят из-подконтроля правительства и из-под моего личного контроля", – подчеркнулглава государства.