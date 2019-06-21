До конца лета единороссы запустят интерактивную карту, отражающую динамику роста цен на услуги ЖКХ в регионах. Активисты будут передавать данные на портал, а после обработки информацию направят в Минстрой и Федеральную антимонопольную службу России.
До конца лета единороссы запустят интерактивную карту, отражающую динамику роста цен на услуги ЖКХ в регионах. Активисты будут передавать данные на портал, а после обработки информацию направят в Минстрой и Федеральную антимонопольную службу России.
Партия не допустит обмана потребителей, подчеркнул координатор
партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя"
Александр Козлов. На интерактивной карте будет обозначено, в каких регионах и
на сколько повышаются цены на услуги ЖКХ.
По его словам, партийцы будут выяснять причины каждого случая повышения стоимости. "Призываем активистов партпроекта
"Единой России" "Школа грамотного потребителя" в регионах подробно
информировать наши региональные "школы" о ситуации с завышением, разбираться
вместе с нами", – сказал единоросс.
Тарифы ЖКХ не должны расти выше уровня инфляции, отметил
партиец. "Только в исключительных, обоснованных случаях при согласовании с
Правительством предельные индексы могут вырасти", – сказал он.
Козлов
призвал местные власти объяснить людям, почему это делается, а также
проинформировать, какие льготы и субсидии существуют на жилищно-коммунальные
услуги и кто имеет возможность их получить.
Координатор партийного проекта "ЕР" "Школа
грамотного потребителя" напомнил, что с 1 июля тарифы повысятся на 2,4%. В
этом году рост цен проходит в два этапа.
По его словам, правительство утвердило постановление,
которое нацелено на жесткий контроль за повышением тарифов. В свою очередь
единороссы ежегодно проводят мониторинг роста цен услуг ЖКХ.
"Мы подключим наши общественные советы, наших
активистов к этому процессу", – резюмировал Козлов.
Напомним, в ходе традиционной прямой линии президент
России Владимир Путин отметил, что будет нацеливать правительство на должный
контроль за ценами на ЖКУ. "Таких вопросов много, что они не уходят из-под
контроля правительства и из-под моего личного контроля", – подчеркнул
глава государства.