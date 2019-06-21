Экономические санкции, введенные Евросоюзом в отношении России из-за ситуации на Украине и в Донбассе, продлены еще на полгода.

Экономические санкции, введенные Евросоюзом в отношении России из-за ситуации на Украине и в Донбассе, продлены еще на полгода.Саммит ЕС принял соответствующее решение из-за "недостаточного невыполнения Минских соглашений", сообщил РИА Новости представитель Европейского совета.Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.Ранее Совет ЕС еще на год продлил санкции, которые были введены в ответ на якобы незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.Между тем, российские власти неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. А Крым стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались положительно за вхождение в состав России.