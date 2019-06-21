Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб Истанбул Башакшехир, в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.В составе команды из города Стамбул 32-летний уроженец Иркутска принял участие в восьми играх и забил один мяч в своей дебютной игре в чемпионате Турции. Ранее Кудряшов защищал цвета "Спартака", "Терека", "Ростова" и "Рубина".Как сообщает пресс-служба турецкой команды, свободными агентами также стали защитник Сердар Таски и нападающий Эммануэль Адебайор.