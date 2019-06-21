Филарет Денисенко в четверг, 20 июня, провел собрание, названное им поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата. В ходе собрания отменено постановление архиерейского собора Украинской православной церкви от 15 декабря 2018 года о ее ликвидации.

Филарет Денисенко в четверг, 20 июня, провел собрание, названное им "поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". В ходе собрания отменено постановление архиерейского собора Украинской православной церкви от 15 декабря 2018 года о ее ликвидации.Такое решение Филарет объясняет тем, что это был не Поместный собор, а сбор подписей архиереев, одного священника и двух мирян о ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на документ украинской церкви.Также приводится информация о том, что церковь Украины зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность. Главой УПЦ продолжает быть патриарх Киевский и всея Руси Филарет, который избран пожизненно на Поместном соборе в октябре 1995 года.В соответствии с принятым постановлением, УПЦ продолжает оставаться собственником всех средств и имущества, которое приобреталось за собственные деньги или передавалось госорганами, а также органами местного самоуправления. Также Киевской патриархии остаются принадлежать все банковские счета, монастыри Киева и все приходы.В документе сообщается о том, что томос об автокефалии, который предоставили новой церкви Украины в январе 2019 года в Стамбуле, не соответствует уставу автокефальных церквей. Отмечается, что действующим уставом УПЦ Киевского патриархата является принятый на соборе в мае 2016 года.