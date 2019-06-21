Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она снята выходящей из бассейна. Вера Брежнева восхитила пользователей соцсети идеальной фигурой.

Певица опубликовала всвоем Instagram-аккаунте видео, на котором она снятавыходящей из бассейна. Вера Брежнева восхитила пользователей соцсети идеальнойфигурой.Звезда позирует накамеру в черном купальнике и солнцезащитных очках. Подписывать словами ролик ВераБрежнева не стала, ограничившись смайликом в виде голубого сердца.В видео исполнительница отправилачеловеку, запечатлевшему ее, воздушный поцелуй. Поклонники пришли в экстаз от видаартистки, восхитившись идеальной фигурой Веры Брежневой и засыпали еекомплиментами. "Идеальная! Глаз радуется!", "Королева", "Красотка", "Как всегдапрекрасна", "Русалочка", "Красавица. Так держать", "Шикарная женщина!!!" –написали поклонники Веры Брежневой.Напомним, что в начале июняВеры Брежнева выпустила клип на песню "Я не святая". Большую часть хронометражапевица проводит в закрытом черном купальнике с пикантными вырезами.Отметим, поклонники ихэйтеры не устают обсуждать личную жизнь Ее отношения смужем-продюсером Константином Меладзе не дают покоя сплетникам и фанатам.Как писали "Дни.ру", освадьбе и Константина Меладзе стало известно осенью 2015 года. Очастной жизни супруги предпочитают не рассказывать, хотя иногда делаютисключение.