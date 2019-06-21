Певица опубликовала в
своем Instagram-аккаунте видео, на котором она снята
выходящей из бассейна. Вера Брежнева восхитила пользователей соцсети идеальной
фигурой.
Певица опубликовала в
своем Instagram-аккаунте видео, на котором она снята
выходящей из бассейна. Вера Брежнева восхитила пользователей соцсети идеальной
фигурой.
Звезда позирует на
камеру в черном купальнике и солнцезащитных очках. Подписывать словами ролик Вера
Брежнева не стала, ограничившись смайликом в виде голубого сердца.
В видео исполнительница отправила
человеку, запечатлевшему ее, воздушный поцелуй. Поклонники пришли в экстаз от вида
артистки, восхитившись идеальной фигурой Веры Брежневой и засыпали ее
комплиментами. "Идеальная! Глаз радуется!", "Королева", "Красотка", "Как всегда
прекрасна", "Русалочка", "Красавица. Так держать", "Шикарная женщина!!!" –
написали поклонники Веры Брежневой.
Напомним, что в начале июня
Веры Брежнева выпустила клип на песню "Я не святая". Большую часть хронометража
певица проводит в закрытом черном купальнике с пикантными вырезами.
Отметим, поклонники и
хэйтеры не устают обсуждать личную жизнь Ее отношения с
мужем-продюсером Константином Меладзе не дают покоя сплетникам и фанатам.
Как писали "Дни.ру", о
свадьбе и Константина Меладзе стало известно осенью 2015 года. О
частной жизни супруги предпочитают не рассказывать, хотя иногда делают
исключение.