Мэра Риги отправили в отставку всего через три недели после избрания. Городская дума вынесла Дайнису Турлайсу вотум недоверия, а в качестве аргумента депутаты использовали то, что чиновник дал интервью российскому агентству Sputnik.

Мэра Риги отправили в отставку всего через три недели после избрания. Городская дума вынесла Дайнису Турлайсу вотум недоверия, а в качестве аргумента депутаты использовали то, что чиновник дал интервью российскому агентству Sputnik.Вотум недоверия Дайнису Турлайсу вынесли с минимальным перевесом. Для этого в городской думе объединились все оппозиционные силы, они привлекли единственного независимого депутата и четверых, недавно исключенных из партии "Согласие", которая поддержала Турлайса. Для критики действующего мэра его противники использовали любые аргументы. "Он дал интервью рупору кремлевской пропаганды Sputnik, пустил их в свой кабинет. Такого себе даже Нил Ушаков не позволял, а ведь он агент Кремля", — уверен лидер фракции "Единство" Вилнис Кирсис.Интервью, о котором говорит оппозиция, Дайнис Турлайс дал агентству Sputnik совсем недавно. В нем он высказался о том, что недопустимо переписывать историю Второй мировой войны: "Мы должны как общество признавать важность и необходимость почтить память тех, кто сражался против фашизма. На тот момент это была задача важная, вопрос выживания. Если бы победили те, кто был на той стороне, никто из историков не нашел бы, что на этом месте была бы Латвия как страна".Но и этого оказалось достаточно оппонентам, чтобы обвинить Турлайса в связях с Кремлем. То же самое говорили в рядах латвийской оппозиции и про предыдущего мэра Риги Нила Ушакова, которого в апреле этого года отстранили от должности, якобы, из-за нецелевой растраты бюджетных средств. Сейчас Ушаков депутат Европарламента.В информационном агентстве Sputnik говорят, что такие обвинения типичны для всех прибалтийских стран, где политики сейчас готовы на любые средства, чтобы помешать работать и журналистам, и чиновникам, которые выступают за диалог с Россией.Директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов отмечает: "Для нас проблем особых нет. У нас растет посещаемость, у нас есть свой круг читателей во всех этих странах. И мы доносим ту правду, которую местные мейнстримовские СМИ не пишут. Но ведь когда мы отсутствуем там, у нас нет возможности общаться с чиновниками, общаться с правительством. Не мы против этого общения — они. Мы же не даем ту полноту картины, которую они так хотели бы увидеть. По сути, наша популярность еще сильнее бьет по ним из-за этих ограничений".Теперь рижской Думе предстоит выбрать нового мэра. Учитывая, что особого единства среди депутатов нет, быстро эта проблема не решится. Но если за два месяца Дума не определится, парламент Латвии вправе распустить ее, а это еще сильнее усугубит городской кризис.