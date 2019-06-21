По итогам Прямой линии Владимира Путина с жителями страны кое-где к проверкам уже приступили следователи. Жительница одного из сел под Тюменью пожаловалась главе государства на отсутствие питьевой воды. От имени сельчан глава государства лично подал заявку на водопровод.

По итогам "Прямой линии" Владимира Путина с жителями страны кое-где к проверкам уже приступили следователи. Жительница одного из сел под Тюменью пожаловалась главе государства на отсутствие питьевой воды. И это в регионе-доноре! Ответ губернатора о причинах сложившейся ситуации не устроил президента. От имени сельчан глава государства лично подал заявку на водопровод, а Следственный комитет и прокуратура начали проверку.Дом в селе Каскара стал центром внимания не только всех региональных, но и федеральных СМИ — здесь живет автор послания президенту Мария Кузнецова. Соседи буквально носят ее на руках: не иначе как народный герой — сумела достучатся до Владимира Путина.Мария Кузнецова живет в Каскаре 20 лет. Недавно обустроила скважину, однако качество воды плохое. Как и все остальные жители новой части села, а это 3 тысячи человек, она вынуждена ездить за питьевой водой в областной центр. Мария вместе с соседкой решила записать сообщение на "Прямую линию" с Владимиром Путиным.Как пожаловались жители, труба с чистой водой находится буквально у них под ногами, она ведет к птицефабрике, и сделать ответвление не проблема. Президент подключает к разговору губернатора. Александр Моор выходит на видеосвязь:- Водопровод будет реконструирован в 2020 году. Но, с учетом того, что сегодня он передан на обслуживание от птицефабрики к "Тюменводоканалу", то заявку на подключение можно подавать уже сейчас.- Ну, считайте, что эта заявку уже есть, люди же об этом и говорят. Поэтому нужно и делать прямо сейчас, не откладывать в долгий ящик, — обращается к губернатору Владимир Путин.- Да, нужно обратиться в водоканал, и подключение будет сделано.- Считайте, что они обратились, я за них обратился. Я вас прошу об этом, сделайте это, как можно быстрее, — говорит президент.Кажется, это победа, слышалось от людей после команды режиссера о выходе из эфира.- Это был крик души наших жителей. Лишь бы теперь это все исполнилось!Теперь осталось только ждать. Не исключено, что проблема может решиться в самое ближайшее время.