Юморист Гарик Харламов в очередной раз высмеял телеведущую Ларису Гузееву. Некоторые заподозрили, что он неспроста уделяет ей так много внимания.

Юморист Гарик Харламов в очередной раз высмеял телеведущую Ларису Гузееву. Некоторые заподозрили, что он неспроста уделяет ей так много внимания.Очередная шутка появилась на странице Харламова в социальной сети Instagram. Он смонтировал ролик из передачи "Давай поженимся!", которую ведет Лариса Гузеева. В итоге у него получилось заставить танцевать ведущую под рэп-композицию.Пользователи решили, что Харламов подозрительно часто говорит о Гузеевой. Некоторые зашли еще дальше в своих рассуждениях и предположили, что юморист может изменять Кристине Асмус с ведущей Первого канала."Тебя еще Кристина не ревнует к Гузеевой? Как много внимания ей уделяешь" – вопрошают комментаторы. Харламов оставил неожиданные вопросы без ответа.