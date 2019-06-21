Компания по изготовлению керамической продукции Royal Doulton представила статуэтку, изображающую герцогиню Кембриджскую с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Многие британцы раскритиковали изделие и назвали его уродливым.

Компания по изготовлению керамической продукции Royal Doulton представила статуэтку, изображающую герцогиню Кембриджскую с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Многие британцы раскритиковали изделие и назвали его уродливым.Вдохновением для статуэтки стала рождественская открытка герцога и герцогини Кембриджских, выпущенная в 2015 году. На снимке Кейт Миддлтон держит на руках принца Джорджа и принцессу Шарлотту, а принц Уильям наблюдает за ними.Пользователь Twitter Амелия Перрин одной из первых написала о подарочном изделии. По словам женщины, она никогда не видела ничего более ужасного. "Эта фигурка настолько страшная, что кажется, будто она несет какое-то проклятие", – продолжил ее мысль другой комментатор. Еще один подписчик поинтересовался, почему авторы забыли добавить принца Уильяма. "Какие уроды", – коротко написал он.Как сообщает Express.co.uk, на сайте изготовителя стоимость фигурки составляет 235 фунтов стерлингов. "Статуэтки компанииRoyal Doulton сделаны вручную нашими мастерами. Скульптор Нил Велч постарался передать веселый дух членов британской королевской семьи", – говорится в сообщении. На сайте можно также найти фигурки, изображающие принца Чарльза и принцессу Диану, а также принца Гарри и Меган Маркл.Напомним, что церемония бракосочетания и принца Уильяма состоялась в апреле 2011 годав Вестминстерском аббатстве в Лондоне. До этого они встречались более десяти лет. Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.