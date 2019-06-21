В Москве состоялась громкая презентация клипа Анны Калашниковой и Алексея Воробьева По любви. Гостям понравилась и песня, и смелое видео, и вся атмосфера праздника. В видео, кстати, немало интригующих сцен!

В Москве состоялась громкая презентация клипа Анны Калашниковой и Алексея Воробьева "По любви". Гостям понравилась и песня, и смелое видео, и вся атмосфера праздника. В видео, кстати, немало интригующих сцен!Накануне выхода клипа в сеть просочились кадры, на которых Анна Калашникова восседает верхом на актере и модели Виталии Савчуке. Однако пикантность фотографии заключается даже не в этом, а в том, что этот самый Савчук является двоюродным братом певца Прохора Шаляпина!Прохора Шаляпина, кстати, долгое время считали отцом ребенка Ани. За их романом следила и переживала вся страна! А сейчас певец крутит шашни со знаменитой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Впрочем, сама Калашникова ничего предосудительного в том, что их застукали в таком положении не находит."Это была съемка клипа на песню "По любви", – пояснила Калашникова. – А кадр взят из нашей совместной с Виталием сцены. Да, со стороны она может показаться достаточно смелой. Но это не идет ни в какое сравнение с той жестью, что творилась со съемочной площадке, а так с же с реальной жизнью, в рамках которой нас Виталием связывают исключительно дружеские отношения. Скажу больше – я знакома с его девушкой. И она нас совершенно не ревнует друг к другу".Впрочем, в таком поведение нет ничего нового. Например, два года назад девушка снялась в весьма откровенной рекламе белья вместе с сыном Ларисы Копенкиной. Тогда многие подумали, что молодых людей связывает нечто большее, чем фотосессия – так хорошо они смотрелись вместе. Однако это роман получился только на снимках, увы.