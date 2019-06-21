В сети появилась информация о четвертой беременности Кейт Миддлтон. В погоне за доказательствами столкнулись поклонники королевской семьи и эксперт по материнству.

В сети появилась информация о четвертой беременности Кейт Миддлтон. В погоне за доказательствами столкнулись поклонники королевской семьи и эксперт по материнству.Все началось со скачек Royal Askot, которые состоялись 18 июня. Появившаяся в утонченном платье от Elie Saab нежно-голубого цвета, герцогиняКембриджская удивила всех своим странным поведением.Супруга Принца Уильяма постоянно держалась за живот, как это свойственно женщинам в положении. Более того, она часто пыталась прикрыть его сумочкой.Как заметили поклонники. Миддлон постоянно общалась с гостями, будто искала повод на подольше задержаться на свежем воздухе. К слову, гуляя на улице, она провела несколько часов.Как сообщает Starhit, еще одним косвенным доказательством беременности Кейт стало ее настроение. По словам очевидцев, она , но при этом буквально сияла от счастья.Несмотря на слухи, британский эксперт по материнству Виктория Дженнингс уверена, что пока Миддлтон не находится в положении. По ее мнению, сейчас Кейт слишком увлечена заботой о младшем сыне Луи, который является любимчиком всей семьи."Думаю, она хотела бы отложить рождение четвертого малыша на несколько лет, чтобы насладиться общением со старшими детьми", – заключила Виктория.Отметим, британские букмекеры уже начали принимать ставки на то, кто именно родится у Кейт и Уильяма. Впрочем, официальных подтверждений от дворца пока что нет. Как известно, монаршие особы сообщают о своем положении лишь после первого триместра.