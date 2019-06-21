21 июня 1909 года был создан Российской империи питомник полицейских собак, ставший прообразом современных кинологических подразделений. Сегодня в России функционируют около 200 центров кинологической службы различного уровня.

110 лет преданной дружбы и совместной службы отмечают специалисты-кинологи со своими подопечными - полицейскими собаками. Приказ МВД России от 18.06.2004 № 383 официально закрепил 21 июня Днем кинологических подразделений ведомства. В 1909 году в этот день был создан Российской империи питомник полицейских собак, ставший прообразом современных кинологических подразделений.Сегодня в России функционируют около 200 центров кинологической службы различного уровня. Служебные собаки оказывают помощь как в выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, так и в охране общественного порядка. Ежедневно специалисты-кинологи несут службу в различных регионах страны.Результатом совместной работы полицейских и служебных собак стали тысячи спасенных жизней, десятки тысяч задержанных злоумышленников. Только в 2018 году собаки помогли раскрыть свыше 36 000 преступлений, в том числе более 18 000 краж, 3 000 грабежей, 1 000 разбоев.Кинологические расчеты успешно привлекаются к охране правопорядка при подготовке и проведении значимых общественно-политических, культурно-массовых и международных спортивных мероприятий.В данных подразделениях уделяют большое внимание вопросам организации дрессировки и тренировки четвероногих, а также профессиональному обучению молодых специалистов-кинологов.Большинство полицейских-кинологов считают свою работу призванием и делом всей жизни. К работе с собаками сотрудники подходят с душой. Так, например, одним из ветеранов служебного собаководства является бывший начальник ЦКС УМВД России по Белгородской области Николай Федорович Леонов, призер Чемпионата Европы, неоднократный призер Первенства СССР и России по служебному многоборью, а в настоящее время – инструктор по подготовке специалистов-кинологов и служебных собак ЦКС. Даже после выхода на пенсию он не смог расстаться с профессией, и по сей день продолжает передавать опыт молодому поколению.