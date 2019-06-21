В сети бурно обсуждают тизер нового клипа артиста на песню Стеснение пропало. Филипп Киркоров уже собрал массу как положительных, так и негативных отзывов.

В сети бурнообсуждают тизер нового клипа артиста на песню "Стеснение пропало". ФилиппКиркоров уже собрал массу как положительных, так и негативных отзывов.Король российской эстрады готовится выпустить свой новый видеоклип. Вкадре тизера к клипу в InstagramФилипп Киркоров изображает врача-гинеколога, принимающего роды. В сопровождающем постеартист упомянул возрастной ценз своего видео.В комментарияхотметились многие представители российского шоу-бизнеса: Светлана Лобода, опернаяпевица Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов. Последний сравнил творчествопоп-короля с тяжелыми наркотиками."Мой золотой, психикалюдей еще не отошла от "Ибицы", а ты уже новую дозу ***** даешь народу", –написал оперный певец. Свой комментарий Эйвазов сопроводил множеством смеющихсясмайликов.Многие посчитали видео неприемлемым.Похоже, со своим тизером сел в лужу. "И это смотрят дети....Некоторые люди из эстрады гонятся за вниманием и забывают о том, что влияют накультуру поколения", "Киркоров пошел по наклонной. А какие раньше песни былидушевные", "Это интимная жизнь каждой женщины и она не для публичности!Есть нравственные рамки дозволенного и не надо переходить их! Что происходит снашим сознанием, а точнее с нашими выходцами "от культуры"? Или ужевсе отдано на алтарь вседозволенности? А еще в Храм ходят!", – разнесли видео пользователи Сети.