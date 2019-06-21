В сети бурно
обсуждают тизер нового клипа артиста на песню Стеснение пропало. Филипп
Киркоров уже собрал массу как положительных, так и негативных отзывов.
В сети бурно
обсуждают тизер нового клипа артиста на песню "Стеснение пропало". Филипп
Киркоров уже собрал массу как положительных, так и негативных отзывов.
Король российской эстрады готовится выпустить свой новый видеоклип. В
кадре тизера к клипу в Instagram
Филипп Киркоров изображает врача-гинеколога, принимающего роды. В сопровождающем посте
артист упомянул возрастной ценз своего видео.
В комментариях
отметились многие представители российского шоу-бизнеса: Светлана Лобода, оперная
певица Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов. Последний сравнил творчество
поп-короля с тяжелыми наркотиками.
"Мой золотой, психика
людей еще не отошла от "Ибицы", а ты уже новую дозу ***** даешь народу", –
написал оперный певец. Свой комментарий Эйвазов сопроводил множеством смеющихся
смайликов.
Многие посчитали видео неприемлемым.
Похоже, со своим тизером сел в лужу. "И это смотрят дети....
Некоторые люди из эстрады гонятся за вниманием и забывают о том, что влияют на
культуру поколения", "Киркоров пошел по наклонной. А какие раньше песни были
душевные", "Это интимная жизнь каждой женщины и она не для публичности!
Есть нравственные рамки дозволенного и не надо переходить их! Что происходит с
нашим сознанием, а точнее с нашими выходцами "от культуры"? Или уже
все отдано на алтарь вседозволенности? А еще в Храм ходят!", – разнесли видео пользователи Сети.