Крупнейший в Соединенных Штатах производитель электронных сигарет компания Juul Labs, в прошлом году вышедшая на российский рынок, каждый год будет инвестировать около 100 миллионов долларов в исследовательские проекты. Об этом сообщил старший директор по поведенческим исследованиям компании Эрик Огюстсон.
Крупнейший в Соединенных Штатах производитель электронных сигарет компания Juul Labs, в прошлом году вышедшая на российский рынок, каждый год будет инвестировать около 100 миллионов долларов в исследовательские проекты. Об этом сообщил старший директор по поведенческим исследованиям компании Эрик Огюстсон.
Исследовательская стратегия Juul Labs включает три
направления: доклинические, клинические и поведенческие испытания, сообщил
журналистам Огюстсон. По его словам, компания намерена расширять исследования
за пределами Соединенных Штатов.
Воздействие на организм на клеточном уровне – акцент на этой теме компания делает в доклинических исследованиях. Клинические
исследования сосредоточены на измерении биологических последствий вейпинга -
биомаркеров вреда и экспозиции.
"В рамках поведенческих исследований мы отслеживаем
уровень здоровья населения и паттерны поведения при использовании обычных
сигарет и продуктов Juul, измеряя данные от более чем 100 тысяч
участников", – цитирует "Интерфакс" представителя компании.
Ранее стали известны результаты клинического исследования,
проведенного Juul Labs, которое выявило, что в выдыхаемом паре от электронных
сигарет на 99% меньше частиц формальдегида и монооксида, чем в дыме от курения обычных сигарет.
По словам Огюстсона, результаты исследования о долгосрочном
влиянии на здоровье будут обнародованы не скоро. Текущие данные,
свидетельствующие о снижении вреда, основываются на краткосрочных тестах.
Ожидается, что долгосрочные исследования подтвердят сделанные ранее выводы.
"Результаты этих исследований мы будем постоянно публиковать в
авторитетных научных журналах", – подчеркнул представитель Juul Labs.
Стоит отметить, что обычные сигареты американцы курят все
реже – продажи в США продолжают демонстрировать рекордное падение. Так, в
прошлом месяце в физическом выражении они рухнули на 11,2% в сравнении с маем
2018 года. На этом фоне растет интерес к вейп-продуктам.
Впрочем, пока рано говорить о радикальном сокращении курения
в масштабах земного шара, отметил Эрик Огюстсон, на протяжении 20 лет
возглавлявший проект Smokefree – национальную программу Соединенных Штатов по
борьбе с употреблением никотина.
По его словам, полный отказ человечества от курения
произойдет не скоро: в мире более миллиарда курильщиков, вряд ли они быстро
смогут "переключиться". Кроме того, отметил Огюстсон, существует
множество медицинских препаратов, которые можно употреблять в виде ингаляции.
"Если говорить о долгосрочной перспективе, – существует огромный рынок для
использования таких продуктов, как Juul", – сказал представитель компании.
К примеру, средства от астмы, диабета, сердечных недугов и
других заболеваний могут быть потенциально вдыхаемыми. "И большие
фармацевтические компании уже начали заниматься этим направлением", -
подчеркнул он.
Juul Labs – крупнейший производитель электронных сигарет в
США, занимающий более 75% рынка. Также компания представлена в Канаде,
Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, России, Южной Корее и
других развитых странах. На нашем рынке американский производитель работает с
октября прошлого года.
Несколько месяцев назад влиятельное американское агентство
Bloomberg сообщало, что в 2019 году Juul Labs планирует увеличить доходы с 1,3
миллиарда долларов до 3,4 миллиарда. Позитивные ожидания у руководства компании
и от зарубежных рынков: от них Juul Labs намерена получить четверть всей прибыли.
В 2018 году 35% доли Juul приобрела табачная компания Altria
Group Inc. В результате Juul стала одним из самых дорогих стартапов в США: ее
стоимость подскочила до 38 миллиардной долларов.