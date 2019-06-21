Крупнейший в Соединенных Штатах производитель электронных сигарет компания Juul Labs, в прошлом году вышедшая на российский рынок, каждый год будет инвестировать около 100 миллионов долларов в исследовательские проекты. Об этом сообщил старший директор по поведенческим исследованиям компании Эрик Огюстсон.

Крупнейший в Соединенных Штатах производитель электронных сигарет компания Juul Labs, в прошлом году вышедшая на российский рынок, каждый год будет инвестировать около 100 миллионов долларов в исследовательские проекты. Об этом сообщил старший директор по поведенческим исследованиям компании Эрик Огюстсон.Исследовательская стратегия Juul Labs включает тринаправления: доклинические, клинические и поведенческие испытания, сообщилжурналистам Огюстсон. По его словам, компания намерена расширять исследованияза пределами Соединенных Штатов.Воздействие на организм на клеточном уровне – акцент на этой теме компания делает в доклинических исследованиях. Клиническиеисследования сосредоточены на измерении биологических последствий вейпинга -биомаркеров вреда и экспозиции."В рамках поведенческих исследований мы отслеживаемуровень здоровья населения и паттерны поведения при использовании обычныхсигарет и продуктов Juul, измеряя данные от более чем 100 тысячучастников", – цитирует "Интерфакс" представителя компании.Ранее стали известны результаты клинического исследования,проведенного Juul Labs, которое выявило, что в выдыхаемом паре от электронныхсигарет на 99% меньше частиц формальдегида и монооксида, чем в дыме от курения обычных сигарет.По словам Огюстсона, результаты исследования о долгосрочномвлиянии на здоровье будут обнародованы не скоро. Текущие данные,свидетельствующие о снижении вреда, основываются на краткосрочных тестах.Ожидается, что долгосрочные исследования подтвердят сделанные ранее выводы."Результаты этих исследований мы будем постоянно публиковать вавторитетных научных журналах", – подчеркнул представитель Juul Labs.Стоит отметить, что обычные сигареты американцы курят всереже – продажи в США продолжают демонстрировать рекордное падение. Так, впрошлом месяце в физическом выражении они рухнули на 11,2% в сравнении с маем2018 года. На этом фоне растет интерес к вейп-продуктам.Впрочем, пока рано говорить о радикальном сокращении куренияв масштабах земного шара, отметил Эрик Огюстсон, на протяжении 20 летвозглавлявший проект Smokefree – национальную программу Соединенных Штатов поборьбе с употреблением никотина.По его словам, полный отказ человечества от куренияпроизойдет не скоро: в мире более миллиарда курильщиков, вряд ли они быстросмогут "переключиться". Кроме того, отметил Огюстсон, существуетмножество медицинских препаратов, которые можно употреблять в виде ингаляции."Если говорить о долгосрочной перспективе, – существует огромный рынок дляиспользования таких продуктов, как Juul", – сказал представитель компании.К примеру, средства от астмы, диабета, сердечных недугов идругих заболеваний могут быть потенциально вдыхаемыми. "И большиефармацевтические компании уже начали заниматься этим направлением", -подчеркнул он.Juul Labs – крупнейший производитель электронных сигарет вСША, занимающий более 75% рынка. Также компания представлена в Канаде,Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, России, Южной Корее идругих развитых странах. На нашем рынке американский производитель работает соктября прошлого года.Несколько месяцев назад влиятельное американское агентствоBloomberg сообщало, что в 2019 году Juul Labs планирует увеличить доходы с 1,3миллиарда долларов до 3,4 миллиарда. Позитивные ожидания у руководства компаниии от зарубежных рынков: от них Juul Labs намерена получить четверть всей прибыли.В 2018 году 35% доли Juul приобрела табачная компания AltriaGroup Inc. В результате Juul стала одним из самых дорогих стартапов в США: еестоимость подскочила до 38 миллиардной долларов.