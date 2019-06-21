Конституционный суд Украины признал законным указ президента Украины о роспуске Верховной рады, а также проведении досрочных выборов 21 июля. Соответствующий указ подписал Зеленский на следующий день после инаугурации.

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Украины о роспуске Верховной рады, а также проведении досрочных выборов 21 июля.В телеграмм-канале команды Владимира Зеленского сообщается: "Победа: указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным!". Также в сообщении отмечается, что суд принял важное решение и выборы парламента состоятся 21 июля.20 мая Владимир Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Рады. На следующий день новоизбранный президент подписал соответствующий указ и назначил дату выборов.Причиной своего решения Зеленский назвал отсутствие правящего большинства в парламенте на протяжении более тридцати дней. Депутаты, в свою очередь, с этим не согласились и решили оспорить указ в Конституционном суде. По их мнению, коалиция перестала существовать не в 2016 году, а 17 мая 2019 года, когда фракция "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции и спикер Рады провозгласил ее распад.