Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с критикой в адрес актрисы. В своем микроблоге в ЖЖ она в пух и прах разнесла Марию Кожевникову за то, что та нелестно высказалась о телеведущем.

Скандальныйблогер Лена Миро обрушилась с критикой в адрес актрисы. В своем микроблоге в "ЖЖ"она в пух и прах разнесла Марию Кожевникову за то, что та нелестновысказалась о телеведущем.Миро заступилась зателеведущего, которого затравили в Сети в четвертную годовщину смерти егосупруги, певицы Жанны Фриске. "Маша Кожевникова, отработавшая на ТНТ развратнойстуденткой, а ныне ставшая счастливой матерью и женой, вполне логично решилавысказаться по поводу вдовца Жанны Фриске Шепелева", – отметила блогер.По мнению Миро, Шепелевправильно воспитывает их общего с певицей сына Платона. "Тихо, скромно,стараясь оградить мальчика от навязчивой прессы. На мой взгляд, это самоелучшее, что могут сделать публичные родители для своих детей", – уверенаблогер.При этом Миронапомнила, что родители Фриске придерживаются другого мнения. "И тут в конфликтгордо встревает Маша Кожевникова. Тасамая, что снималась обнаженной для глянцевых изданий, светила гениталиями ивторичными половыми признаками в Думе на всю страну, а теперь стала примеромдля всех счастливых жен и матерей Инстаграма", – дала словесную оплеуху актрисеблогер.Миро добавила, что Шепелевужелают гореть в аду, мучиться в корчах, обгадиться и "сдохнуть от того жедиагноза, что и жена", а также оказаться на паперти. "И это – самые безобидныееще цитаты из комментариев", – негодует блогер.Как писали "Дни.ру", оставила длинное послание Дмитрию Шепелеву в соцсети под его постомо том, как его затравили фолловеры. "Не буду писать гневных комментариев и желать всех проклятий, нет, но дляменя это не мужчина и тем более не любящий отец…", – заявила