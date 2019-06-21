Скандальный
блогер Лена Миро обрушилась с критикой в адрес актрисы. В своем микроблоге в ЖЖ
она в пух и прах разнесла Марию Кожевникову за то, что та нелестно
высказалась о телеведущем.
Скандальный
блогер Лена Миро обрушилась с критикой в адрес актрисы. В своем микроблоге в "ЖЖ"
она в пух и прах разнесла Марию Кожевникову за то, что та нелестно
высказалась о телеведущем.
Миро заступилась за
телеведущего, которого затравили в Сети в четвертную годовщину смерти его
супруги, певицы Жанны Фриске. "Маша Кожевникова, отработавшая на ТНТ развратной
студенткой, а ныне ставшая счастливой матерью и женой, вполне логично решила
высказаться по поводу вдовца Жанны Фриске Шепелева", – отметила блогер.
По мнению Миро, Шепелев
правильно воспитывает их общего с певицей сына Платона. "Тихо, скромно,
стараясь оградить мальчика от навязчивой прессы. На мой взгляд, это самое
лучшее, что могут сделать публичные родители для своих детей", – уверена
блогер.
При этом Миро
напомнила, что родители Фриске придерживаются другого мнения. "И тут в конфликт
гордо встревает Маша Кожевникова. Та
самая, что снималась обнаженной для глянцевых изданий, светила гениталиями и
вторичными половыми признаками в Думе на всю страну, а теперь стала примером
для всех счастливых жен и матерей Инстаграма", – дала словесную оплеуху актрисе
блогер.
Миро добавила, что Шепелеву
желают гореть в аду, мучиться в корчах, обгадиться и "сдохнуть от того же
диагноза, что и жена", а также оказаться на паперти. "И это – самые безобидные
еще цитаты из комментариев", – негодует блогер.
Как писали "Дни.ру", оставила длинное послание Дмитрию Шепелеву в соцсети под его постом
о том, как его затравили фолловеры. "Не буду писать гневных комментариев и желать всех проклятий, нет, но для
меня это не мужчина и тем более не любящий отец…", – заявила