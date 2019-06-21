Центральный полузащитник сборной Голландии и Фейеноорда Тонни Вилена продолжит карьеру в чемпионате России, 24-летний хавбек подписал с быками долгосрочное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии.

Центральный полузащитник сборной Голландии и "Фейеноорда" Тонни Вилена продолжит карьеру в чемпионате России, 24-летний хавбек подписал с "быками" долгосрочное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии.Подробности личного контракта и трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, голландский клуб выручил на продаже футболиста порядка девяти миллионов евро.Напомним, Вилена – воспитанник "Фейеноорда". В составе клуба из Роттердама Тонни принял участие в 258 играх во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 29 результативных передач. Также на его счету 15 матчей за сборную Голландии.⚡️Состав черно-зеленых укрепил Тонни Вилена @VilhenaTonny ⚡️Полузащитник сборной Нидерландов перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда» @FeyenoordВилена подписал с нашим клубом долгосрочное личное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии