Законопроект, который предусматривает санкции за снос или осквернение памятников российским военачальникам за рубежом, разработан Министерством обороны РФ.

Законопроект, который предусматривает санкции за снос или осквернение памятников российским военачальникам за рубежом, разработан Министерством обороны РФ.Виновным предлагается запретить въезд в нашу страну, их активы на территории России могут быть арестованы. Причастные к осквернению монументов не смогут распоряжаться своим российским имуществом. Документ уже вынесен на общественное обсуждение.Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.